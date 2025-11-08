Futebol Nacional
Vizela regressa às vitórias após reviravolta com o Benfica B
O Vizela venceu em casa do Benfica B, por 2-1, numa partida da 11.ª jornada da II Liga que promoveu o regresso do clube vizelense aos triunfos depois de quatro jogos sem ganhar.
Apesar de os benfiquistas se terem adiantado no marcador no Seixal – golo de Tiago Freitas (21 minutos) –, Mörschel, de penálti (29), e José Sampaio, já na segunda parte, fizeram os golos que operaram a reviravolta para o conjunto visitante, que subiu à provisoriamente ao terceiro lugar.
Com o treinador José Mourinho e a sua equipa técnica a assistir ao encontro, a equipa B 'encarnada' aproveitou a apatia da defesa adversária para inaugurar o marcador, aos 21 minutos, num cabeceamento de Tiago Freitas que deu a melhor sequência a um cruzamento da esquerda de Rodrigo Rêgo.
A reação do conjunto vizelense veio de remates de Ítalo Henrique e Damien Loppy, aos 24 e 25 minutos, que ameaçaram a baliza das ‘águias’ defendida por Diogo Ferreira. Aos 29, o guarda-redes não pôde fazer para evitar o 1-1 num penálti convertido por Mörschel, que foi assinalado pelo árbitro Vítor Lopes após consulta do videoárbitro (VAR).
Antes do intervalo, o VAR voltou a intervir para invalidar um golo de Ivan Lima (42 minutos) – por falta de João Veloso no lance que antecedeu a jogada – que tinha beneficiado de um ‘frango’ do guarda-redes Antonio Gomís que deixou a bola escapar para dentro da baliza.
Na segunda parte, o Vizela foi a equipa mais esclarecida e eficaz na finalização. Aos 72, na sequência de um canto cobrado por Mörschel, o central José Sampaio foi mais forte que os opositores e cabeceou para o 2-1 que fez a cambalhota no marcador.
Até ao final, o Benfica B tudo fez para evitar o segundo desaire consecutivo no campeonato, mas todas as ocasiões criadas junto da baliza contrária se revelaram infrutíferas.
Com o triunfo, o Vizela soma agora 19 pontos e ocupa a terceira posição, enquanto o Benfica B é 15.º, com 10, os mesmos que a primeira equipa acima da zona de despromoção direta, o Lusitânia Lourosa (16.º).
Jogo no Benfica Campus, no Seixal.
Benfica B – Vizela, 1-2.
Ao intervalo: 1-1.
Marcadores:
1-0, Tiago Freitas, 21 minutos.
1-1, Mörschel, 29 (grande penalidade).
1-2, José Sampaio, 72.
Equipas:
- Benfica B: Diogo Ferreira, João Fonseca, Gonçalo Oliveira, Martim Ferreira, Tiago Freitas (Tomás Cruz, 70), João Veloso (José Melro, 80), Diogo Prioste, Kevin Pinto, Rodrigo Rêgo, Jelani Trevisan (Edokpolor, 80) e Ivan Lima (Eduardo Fernandes, 80).
(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Rui Silva, Tiago Parente, Tomás Cruz, Gonçalo Moreira, Francisco Neto, Eduardo Fernandes, Edokpolor e José Melro).
Treinador: Nélson Veríssimo.
- Vizela: Antonio Gomís, Ítalo Henrique (Stefan Obradovic, 85), Rhyner, José Sampaio, Bright Godwin, Bastunov (Busnic, 70), Mörschel, Moha Moukhliss (Leverton, 85), Damien Loppy (Kitala, 70), Schutte (Miguel Tavares, 58) e Thio.
(Suplentes: Ruly García, Rodrigo Beirão, Stefan Obradovic, Busnic, Leverton, Pedro Ramos, Miguel Tavares, Kitala e Manu Garrido).
Treinador: Ricardo Sousa.
Árbitro: Vítor Lopes (AF Viana do Castelo).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Martim Ferreira (30), Schutte (30), Mörschel (45+2), Rhyner (49), Ivan Lima (67), Busnic (78), Antonio Gomís 82), Eduardo Fernandes (88) e Stefan Obradovic (90+3).
Assistência: Cerca de 500 espetadores.
Com o treinador José Mourinho e a sua equipa técnica a assistir ao encontro, a equipa B 'encarnada' aproveitou a apatia da defesa adversária para inaugurar o marcador, aos 21 minutos, num cabeceamento de Tiago Freitas que deu a melhor sequência a um cruzamento da esquerda de Rodrigo Rêgo.
A reação do conjunto vizelense veio de remates de Ítalo Henrique e Damien Loppy, aos 24 e 25 minutos, que ameaçaram a baliza das ‘águias’ defendida por Diogo Ferreira. Aos 29, o guarda-redes não pôde fazer para evitar o 1-1 num penálti convertido por Mörschel, que foi assinalado pelo árbitro Vítor Lopes após consulta do videoárbitro (VAR).
Antes do intervalo, o VAR voltou a intervir para invalidar um golo de Ivan Lima (42 minutos) – por falta de João Veloso no lance que antecedeu a jogada – que tinha beneficiado de um ‘frango’ do guarda-redes Antonio Gomís que deixou a bola escapar para dentro da baliza.
Na segunda parte, o Vizela foi a equipa mais esclarecida e eficaz na finalização. Aos 72, na sequência de um canto cobrado por Mörschel, o central José Sampaio foi mais forte que os opositores e cabeceou para o 2-1 que fez a cambalhota no marcador.
Até ao final, o Benfica B tudo fez para evitar o segundo desaire consecutivo no campeonato, mas todas as ocasiões criadas junto da baliza contrária se revelaram infrutíferas.
Com o triunfo, o Vizela soma agora 19 pontos e ocupa a terceira posição, enquanto o Benfica B é 15.º, com 10, os mesmos que a primeira equipa acima da zona de despromoção direta, o Lusitânia Lourosa (16.º).
Jogo no Benfica Campus, no Seixal.
Benfica B – Vizela, 1-2.
Ao intervalo: 1-1.
Marcadores:
1-0, Tiago Freitas, 21 minutos.
1-1, Mörschel, 29 (grande penalidade).
1-2, José Sampaio, 72.
Equipas:
- Benfica B: Diogo Ferreira, João Fonseca, Gonçalo Oliveira, Martim Ferreira, Tiago Freitas (Tomás Cruz, 70), João Veloso (José Melro, 80), Diogo Prioste, Kevin Pinto, Rodrigo Rêgo, Jelani Trevisan (Edokpolor, 80) e Ivan Lima (Eduardo Fernandes, 80).
(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Rui Silva, Tiago Parente, Tomás Cruz, Gonçalo Moreira, Francisco Neto, Eduardo Fernandes, Edokpolor e José Melro).
Treinador: Nélson Veríssimo.
- Vizela: Antonio Gomís, Ítalo Henrique (Stefan Obradovic, 85), Rhyner, José Sampaio, Bright Godwin, Bastunov (Busnic, 70), Mörschel, Moha Moukhliss (Leverton, 85), Damien Loppy (Kitala, 70), Schutte (Miguel Tavares, 58) e Thio.
(Suplentes: Ruly García, Rodrigo Beirão, Stefan Obradovic, Busnic, Leverton, Pedro Ramos, Miguel Tavares, Kitala e Manu Garrido).
Treinador: Ricardo Sousa.
Árbitro: Vítor Lopes (AF Viana do Castelo).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Martim Ferreira (30), Schutte (30), Mörschel (45+2), Rhyner (49), Ivan Lima (67), Busnic (78), Antonio Gomís 82), Eduardo Fernandes (88) e Stefan Obradovic (90+3).
Assistência: Cerca de 500 espetadores.