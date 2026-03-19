Futebol Nacional
Vizela regularizou salários após atraso ligado ao mecanismo de solidariedade
O Vizela, da II Liga, garantiu hoje ter os salários regularizados, após um atraso motivado pelo não recebimento de verbas do mecanismo de solidariedade, na sequência de notificação da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).
“Neste momento, o plantel já tem os salários em dia. Este atraso deveu-se ao não recebimento da verba relativa ao mecanismo de solidariedade”, afirmou fonte da SAD vizelense à agência Lusa.
A LPFP anunciou que 32 sociedades desportivas comprovaram a inexistência de dívidas salariais relativas a dezembro, janeiro e fevereiro, tendo notificado a SAD do Vizela para o fazer no prazo de 15 dias.
De acordo com a entidade, a notificação surge ao abrigo do artigo 78.º-A do Regulamento de Competições, incluindo também a verificação do cumprimento das obrigações contributivas e tributárias.
A LPFP anunciou que 32 sociedades desportivas comprovaram a inexistência de dívidas salariais relativas a dezembro, janeiro e fevereiro, tendo notificado a SAD do Vizela para o fazer no prazo de 15 dias.
De acordo com a entidade, a notificação surge ao abrigo do artigo 78.º-A do Regulamento de Competições, incluindo também a verificação do cumprimento das obrigações contributivas e tributárias.