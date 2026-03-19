Vizela regularizou salários após atraso ligado ao mecanismo de solidariedade

“Neste momento, o plantel já tem os salários em dia. Este atraso deveu-se ao não recebimento da verba relativa ao mecanismo de solidariedade”, afirmou fonte da SAD vizelense à agência Lusa.



A LPFP anunciou que 32 sociedades desportivas comprovaram a inexistência de dívidas salariais relativas a dezembro, janeiro e fevereiro, tendo notificado a SAD do Vizela para o fazer no prazo de 15 dias.



De acordo com a entidade, a notificação surge ao abrigo do artigo 78.º-A do Regulamento de Competições, incluindo também a verificação do cumprimento das obrigações contributivas e tributárias.

