Vizela renova com Ítalo Henrique até 2027

Depois de uma temporada dividida entre os sub-23 e a equipa principal, o jogador tem-se destacado na atual pré-época, o que levou os responsáveis vizelenses a prolongarem a ligação por mais uma época.



“É um grande orgulho renovar. Quero retribuir a confiança com muito trabalho e dedicação”, afirmou Ítalo, que destacou também a importância do grupo na preparação para a nova temporada.



Ítalo mostrou-se ainda determinado em contribuir para o regresso do emblema minhoto ao principal escalão: “Podem esperar alguém que vai dar a vida todos os dias, nos treinos e nos jogos. Às vezes as coisas podem não correr bem, mas nunca me vai faltar vontade e empenho".