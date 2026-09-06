Vizela sobe ao quarto lugar





(Com Lusa)

Miguel Pires marcou, aos 21 minutos, o único golo do dérbi minhoto, permitindo aos vizelenses somarem o segundo triunfo consecutivo e chegarem aos 10 pontos, enquanto o Felgueiras permanece com seis.As duas equipas repetiram os ‘onzes’ da jornada anterior e protagonizaram um início equilibrado, com os anfitriões a procurarem assumir o controlo e os visitantes a explorarem as transições.O encontro alterou-se aos sete minutos, quando Armando Lopes travou Miguel Tavares em falta. O árbitro exibiu inicialmente o cartão amarelo, mas, alertado pelo videoárbitro, reviu o lance e expulsou diretamente o jogador do Felgueiras.O Vizela aproveitou a superioridade numérica aos 21 minutos. Após um canto curto, Miguel Pires recebeu fora da área e rematou forte, surpreendendo Mateus Pasinato, ligeiramente adiantado.Os anfitriões mantiveram a pressão, mas o Felgueiras reorganizou-se e chegou ao intervalo ainda na discussão do resultado.Os visitantes reclamaram uma grande penalidade por uma queda de Lucas Duarte, aos 64 minutos, mas o árbitro mandou seguir, numa segunda parte marcada por muitas faltas e alguns momentos de tensão.Anthony Carter poderia ter sentenciado a partida aos 82 minutos, mas cabeceou ao poste. O Felgueiras ainda procurou o empate, sem conseguir superar a organização defensiva vizelense.Jogo disputado no Estádio do Futebol Clube de Vizela.Vizela – Felgueiras, 1-0.Ao intervalo: 1-0.Marcadores:1-0, Miguel Pires, 20 minutos.Equipas:- Vizela: Gomís, Jójó, Hristov, Jean-Pierre Rhyner (Luís Rocha, 65), Bright Godwin, Miguel Pires (Mörschel, 76), Bamba (Neto, 65), Bastunov (José Sampaio, 90+3), Lacava, Miguel Tavares (Thio, 65) e Anthony Carter.(Suplentes: Pedro Souza, Vulic, Luis Mina, Luís Rocha, José Sampaio, Mörschel, Neto, Fortuné, Thio.)Treinador: Ronald Molina.- Felgueiras: Mateus Pasinato, Filipe Cruz, Dudu, João Pinto, Armando, Francisco França (Beni Jetour, 46), Landinho, Michel (Afonso Freitas, 15), Tiago Leite (Lucas Duarte, 46), Mario Rivas e Tiago Ventura (Samuel, 81).(Suplentes: Eduardo Esteves, Felipe Scheibig, Bilal, Haidara, Afonso Freitas, Afonso Peixoto, Henrique Martins, Beni Jetour, Rodrigo Ribeiro, Lucas Duarte, Samuel, Gustavo.)Treinador: Moreno Teixeira.Árbitro: José Rodrigues (AF Lisboa).Ação disciplinar: cartão amarelo para Jean-Pierre Rhyner (31), Mario Rivas (43), Bamba (47), Lucas Duarte (68), Vulic (69), Anthony Carter (69), Neto (89), Afonso Freitas (90+1).Cartão vermelho direto para Armando (7).Assistência: 2121 espectadores.