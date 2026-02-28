Futebol Nacional
Vizela sobe ao sexto lugar
O Vizela venceu o Desportivo de Chaves por 3-2, em jogo da 24.ª jornada da II Liga, resultado que permite aos vizelenses subir ao sexto lugar, enquanto os flavienses descem ao 12.º.
Depois de algum equilíbrio no arranque da partida, o Vizela adiantou-se no marcador aos 41 minutos, com o venezuelano Matías Lacava a estrear-se a marcar pelo clube minhoto.
O início da segunda parte trouxe mais intensidade e, logo nos primeiros minutos, houve duas situações, uma para cada lado, de golo, mas a vantagem minhota manteve-se.
O empate surgiu aos 52 minutos, através de um grande golo de Aarón Romero, que rematou rasteiro e forte à entrada da área.
O jogo tornou-se mais aberto a partir da hora de jogo e, aos 67 minutos, após intervenção do videoárbitro, o árbitro António Nobre assinalou grande penalidade por falta sobre Yassin Fortuné. Chamado à conversão, Heinz Mörschel fez o 2-1 para o Vizela, aos 70 minutos, apesar de o guasrda-redes Vozinha ainda ter tocado na bola.
O médio voltou a ser decisivo aos 76 minutos, 'bisando' na partida após cruzamento de Jójó pela direita, tendo o Chaves ainda reduzido aos 86 minutos, com Jorge Delgado a aproveitar uma bola perdida na área na sequência de um canto, relançando a incerteza no resultado.
Já em tempo de compensação, os flavienses estiveram muito perto do empate, mas Tiago Simões cabeceou ao poste à boca da baliza, desperdiçando a última grande oportunidade do encontro.
Jogo disputado no Estádio do Futebol Clube de Vizela.
Vizela – Desportivo de Chaves, 3-2.
Ao intervalo: 1-0.
Marcadores:
1-0, Lacava, 41 minutos.
1-1, Aarón Romero, 52.
2-1, Mörschel, 70 (grande penalidade).
3-1, Mörschel, 76.
3-2, Jorge Delgado, 86.
Equipas:
- Vizela: Gomís, Jójó, Luís Rocha, Hristov, Bright Godwin, Busnic, Moha Moukhliss (Leverton, 90+5), Rodrigo Ramos (Damien Loppy, 62), Mörschel, Lacava (Thio, 62) e Kitala (Fortuné, 54).
(Suplentes: Ruly García, José Sampaio, Leverton, Bastunov, Demchenko, Ivanov, Damien Loppy, Thio e Fortuné).
Treinador: Ronald Ramírez.
- Desportivo de Chaves: Vozinha, Bruno Rodrigues, Tiago Simões, Aarón Romero (Kiko Pereira, 81), Carraça (Tiago Almeida, 70), Ktatau, Fede Bikoro (Wellington, 81), Reinaldo, Esajas (Jorge Delgado, 70), Roberto e André Rodrigues (João Teixeira, 54).
(Suplentes: Gudzulic, Tiago Almeida, Ricardo Alves, Mamadou Tounkara, Kiko Pereira, João Teixeira, Gabi Rodrigues, Wellington, Jorge Delgado).
Treinador: Vítor Martins.
Árbitro: António Nobre (AF Leiria).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Esajas (26), Rodrigo Ramos (49), Reinaldo (68), Moha Moukhliss (87), Busnic (90+7) e Fortuné (90+11).
Assistência: 1,783 espetadores.
