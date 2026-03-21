Vizela sobe provisoriamente ao terceiro lugar

José Sampaio marcou o golo que decidiu o jogo, aos 57 minutos, garantindo o quinto triunfo consecutivo ao Vizela, provisoriamente em zona de play-off de subida. O Penafiel, que não vence há cinco jogos e somou apenas três pontos nesse período, mantém-se com 29 pontos e pode cair em zona de descida no final da jornada.



As duas equipas, por razões distintas, necessitavam de pontos, mas o Penafiel passou grande parte do tempo, sobretudo na primeira parte, mais preocupado em anular quem faz jogar, Moha, e quem costuma marcar a diferença, Mörschel, do que em assumir o jogo, entregando a iniciativa ao Vizela.



Demasiado especulativa, a estratégia do Penafiel quase dava frutos aos sete e aos 26 minutos, quando Gomis e José Sampaio se atrapalharam, valendo ao Vizela o guarda-redes espanhol, que já nada poderia fazer se, aos 33 minutos, Álvaro Santos tivesse acertado o remate, na primeira e única jogada de envolvimento coletivo dos penafidelenses no primeiro tempo.



José Manuel Aira ainda tentou dar outra cara ao Penafiel, mas as substituições que mexeram com o jogo só aconteceram depois do golo do Vizela, aos 57 minutos, por José Sampaio, de cabeça, na sequência de um canto.



Em vantagem e com mais espaço, o Vizela esteve perto do segundo por Mörschel e, em dois momentos diferentes, por Lacava. O Penafiel respondeu por Séry, que ainda marcou, mas em posição irregular.



Jogo no Estádio Municipal, 25 de Abril, em Penafiel.



Penafiel – Vizela, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, José Sampaio, 57 minutos.



Equipas:



- Penafiel: Joan Femenías, Jaime Sánchez, João Miguel, Cláudio Silva, Soma Anzai, Ibrahima Kébé (Reko, 64), Pedro Sá (Rúben Alves, 74), Bruno Pereira (Iano Simão, 73), Davo, Dinis Rodrigues (Joseph Séry, 64) e Álvaro Santos (Gonçalo Negrão, 46).



(Suplentes: Miguel Oliveira, Gonçalo Negrão, Iano Simão, Teddy Alloh, Jaime Escario, Reko, Rúben Alves, Raúl Alcaina e Joseph Séry.)



Treinador: José Manuel Aira.



- Vizela: Antonio Gomis, Jójó, José Sampaio, Luís Rocha, Bright Godwin, Busnic, Moha Moukhliss (Ivanov, 90+2), Rodrigo Ramos (Damien Loppy, 76), Heinz Mörschel (Thio, 85), Matías Lacava (Bastunov, 85) e Yassin Fortuné.



(Suplentes: Ruly, Jota Gonçalves, Leverton Pierre, Nikita Demchenko, Bastunov, Ivanov, 7Damien Loppy, Yann Kitala e Thio.)



Treinador: Ronald Ramírez.



Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).



Ação disciplinar: Cartões amarelos para Heinz Mörschel (68), Thio (90+2) e Cláudio Silva (90+3).



Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.

