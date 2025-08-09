Vizela superior em Paços de Ferreira
O Vizela venceu em casa do Paços de Ferreira por 2-1, com reviravolta no marcador, no arranque da edição 2025/26 da II Liga, num jogo em que se superiorizou quem tinha melhores trunfos.
Paços e Vizela entraram com quatro e cinco reforços de início, respetivamente, e ambições distintas, mas a boa organização defensiva dos 'castores', mais em contenção e a responder em transições, superiorizou-se quase sempre no primeiro tempo aos vizelenses, sem conseguirem equilibrar a maior posse de bola em oportunidades de golo.
Num livre lateral, aos 25 minutos, Costinha foi feliz a receber nas costas do marcador e, contra a tendência do jogo, inaugurou o marcador, com um remate por entre as pernas de Gomis, fixando o resultado ao intervalo.
No segundo tempo, os vizelenses entraram mais pressionantes e o Paços recuou linhas, sem revelar a mesma capacidade de reter bola ou sair em transições.
O remate ao poste de Mörschel, aos 48 minutos, foi o prenúncio da reviravolta, concretizada em cinco minutos, com golos de Bastunov, aos 54, num lance em que Marafona pareceu poder fazer mais, e Thio, aos 59, com um movimento da direita para o meio e remate colocado.
Faltavam opções de qualidade aos pacenses no banco e isso condicionou a tentativa de resgatar o resultado, mas isso até podia ter acontecido aos 82 minutos
Lumungo, isolado, permitiu a defesa a Gomis, num dos derradeiros lances de perigo do jogo, mas o resultado não sofreu alterações, premiando quem tem melhor equipa e foi melhor no jogo.
Jogo no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.
Paços de Ferreira - Vizela, 1-2.
Ao intervalo: 1-0.
Marcadores:
1-0, Costinha, 25 minutos.
1-1, Bastunov, 55.
1-2, Thio, 59.
Equipas:
- Paços de Ferreira: Marafona, Anilson (Miguel Mota, 60), Diegão, Tiago Ferreira, Gonçalo Cardoso (André Sousa, 74), Vlad, Francisco Ramos, Pavlic (João Pinto, 81), Lumungo, João Victor (André Liberal, 74) e Costinha (João Caiado, 60).
(Suplentes: Jeimes, Miguel Mota, André Sousa, Leandro Dias, Kauan, João Caiado, Nito Gomes, João Pinto e André Liberal).
Treinador: Filipe Cândido.
- Vizela: Antonio Gomis, José Sampaio (Hristov, 88), Busnic, Godwin (Rhyner, 46), Thio, Bastunov (Obradovic, 80), Jota (Leverton, 80), Moha, Miguel Tavares (Ítalo, 80), Mörschel e Manu Garrido.
(Suplentes: Pedro Souza, Rhyner, Ítalo, Hristov, Obradovic, Leverton, Pedro Ramos, Loppy e Ricardo Schutte).
Treinador: Ricardo Sousa.
Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Godwin (30), Costinha (33), Jota (48), Miguel Mota (63), Rhyner (71), Busnic (88), Moha (90), Manu Garrido (90+4) e Antonio Gomis (90+7). Cartão vermelho direto para João Pinto (86).
Assistência: 2.755 espetadores.
