Vizela superior em Paços de Ferreira

Paços e Vizela entraram com quatro e cinco reforços de início, respetivamente, e ambições distintas, mas a boa organização defensiva dos 'castores', mais em contenção e a responder em transições, superiorizou-se quase sempre no primeiro tempo aos vizelenses, sem conseguirem equilibrar a maior posse de bola em oportunidades de golo.



Num livre lateral, aos 25 minutos, Costinha foi feliz a receber nas costas do marcador e, contra a tendência do jogo, inaugurou o marcador, com um remate por entre as pernas de Gomis, fixando o resultado ao intervalo.



No segundo tempo, os vizelenses entraram mais pressionantes e o Paços recuou linhas, sem revelar a mesma capacidade de reter bola ou sair em transições.



O remate ao poste de Mörschel, aos 48 minutos, foi o prenúncio da reviravolta, concretizada em cinco minutos, com golos de Bastunov, aos 54, num lance em que Marafona pareceu poder fazer mais, e Thio, aos 59, com um movimento da direita para o meio e remate colocado.



Faltavam opções de qualidade aos pacenses no banco e isso condicionou a tentativa de resgatar o resultado, mas isso até podia ter acontecido aos 82 minutos



Lumungo, isolado, permitiu a defesa a Gomis, num dos derradeiros lances de perigo do jogo, mas o resultado não sofreu alterações, premiando quem tem melhor equipa e foi melhor no jogo.



Jogo no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Paços de Ferreira - Vizela, 1-2.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Costinha, 25 minutos.



1-1, Bastunov, 55.



1-2, Thio, 59.



Equipas:



- Paços de Ferreira: Marafona, Anilson (Miguel Mota, 60), Diegão, Tiago Ferreira, Gonçalo Cardoso (André Sousa, 74), Vlad, Francisco Ramos, Pavlic (João Pinto, 81), Lumungo, João Victor (André Liberal, 74) e Costinha (João Caiado, 60).



(Suplentes: Jeimes, Miguel Mota, André Sousa, Leandro Dias, Kauan, João Caiado, Nito Gomes, João Pinto e André Liberal).



Treinador: Filipe Cândido.



- Vizela: Antonio Gomis, José Sampaio (Hristov, 88), Busnic, Godwin (Rhyner, 46), Thio, Bastunov (Obradovic, 80), Jota (Leverton, 80), Moha, Miguel Tavares (Ítalo, 80), Mörschel e Manu Garrido.



(Suplentes: Pedro Souza, Rhyner, Ítalo, Hristov, Obradovic, Leverton, Pedro Ramos, Loppy e Ricardo Schutte).



Treinador: Ricardo Sousa.



Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Godwin (30), Costinha (33), Jota (48), Miguel Mota (63), Rhyner (71), Busnic (88), Moha (90), Manu Garrido (90+4) e Antonio Gomis (90+7). Cartão vermelho direto para João Pinto (86).



Assistência: 2.755 espetadores.

