Vizela vence Arouca e apura-se para os quartos de final da Taça de Portugal

O Arouca foi a primeira equipa a criar perigo, logo aos dois minutos, por intermédio de Cristo González, que atirou a bola à trave. No entanto, a equipa da casa organizou-se logo de seguida e foi a equipa que mais dominou nestes primeiros 45 minutos.



Aos 11 minutos, Hugo Oliveira entrou pela direita, cruzou para a área e tanto Aléx Mendez como Abdul estavam em boa posição para encostar, mas nenhum dos dois conseguiu.



Pouco depois, a formação da casa voltou a estar em destaque com nova oportunidade de golo, desta vez, após a marcação de um livre para a área, em que Escoval desviou ao segundo poste para o cabeceamento de Messias, obrigando o guarda-redes do Arouca a uma boa defesa.



Na segunda parte inverteram-se os papéis e o Arouca a assumir o jogo e a criar as principais situações de golo.



Cristo González, aos 61 minutos, atirou ao poste, mostrando que a postura da equipa comandada por Daniel Sousa havia-se alterado por completo no segundo tempo.



Aos 63, outra vez Cristo, à entrada da área, atirou cruzado e a bola não saiu muito longe da baliza do guardião do Vizela.



Ainda assim, e contra a corrente, o Vizela chegou ao golo com a infelicidade de Galovic que colocou a bola dentro da própria baliza após um cruzamento para a área de Lacava.



Depois disso, a formação arouquense ainda tentou recuperar, mas o Vizela conseguiu controlar a vantagem até ao final do jogo.







Jogo disputado no Estádio do FC de Vizela.



Vizela – Arouca, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Galovic, 75 minutos (na própria baliza).



Equipas:



- Vizela: Ruberto, Hugo Oliveira, Jota Gonçalves, Matheus Pereira (Lebedenko, 46), Alex Méndez (Samu, 77), Matias Lacava (Bruno Wilson, 85), Abdul, Busnic, Rodrigo Escoval, Messias (Essende, 62) e Diogo Nascimento.



(Suplentes: Buntic, Tomás Silva, Bruno Wilson, Anderson Jesus, Lebedenko, Samu Silva, Bustamante, Soro, Samuel Essende).



Treinador: Rubén de la Barreira.



- Arouca: Thiago, Sylla (Yusuf Lawal, 83), Javi Montero, Kouassi, Trezza (David Simão, 69), Michel (Jason, 69), Milovanov, Cristo, Tiago Esgaio, Galovic e Pedro Santos (Miguel Puche, 78).



(Suplentes: João Valido, Matías Rocha, David Simão, Yaw Moses, André Bukia, Jason Remeseiro, Yusuf Lawal, Mujica, Miguel Puche).



Treinador: Daniel Sousa.



Árbitro: José Bessa (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Galovic (05), Matheus Pereira (12) e Lacava (35).



Assistência: 969 espetadores.