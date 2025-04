Vizela vence Desportivo de Chaves em duelo de candidatos à subida

Damien Loppy inaugurou o marcador logo aos 14 minutos e Vivaldo ampliou a vantagem aos 31. Os transmontanos reduziram para o 1-2, por intermédio de Tiago Reis, já na segunda parte, aos 61, que ficou marcada pelas expulsões de Rhyner (57) e de Pelágio (66), por acumulação de amarelos.



Os visitantes entraram melhor na partida, com grande proatividade e critério nas aproximações à baliza do guardião flaviense que, logo aos seis minutos, impediu Diogo Nascimento de inaugurar o marcador com uma defesa a dois tempos.



Pouco depois, Mörchel encheu o pé na sequência de livre a favor do Vizela, mas o esférico acabou por embater na malha lateral para alívio dos transmontanos, que foram revelando desnorte à defesa e ineficácia no ataque.



Sem surpresas, os vizelenses acabaram por chegar à vantagem aos 14 minutos: depois de Ntolla conduzir a bola até à linha de fundo, pela ala esquerda, à procura de Vivaldo, o ponta de lança acabou por assistir Loppy ao segundo poste, que rematou para o fundo das redes sem dificuldades.



Apesar de os anfitriões terem conseguido ameaçar o empate, os visitantes foram mais eficazes e ampliaram a vantagem por intermédio de Vivaldo, que bateu Bruno Rodrigues na velocidade e rematou cruzado ao segundo poste.



Os transmontanos entraram melhor na segunda parte e ameaçaram várias vezes a baliza de Ruly, obrigando os visitantes a recuar à defesa, que ficaram reduzidos a 10 elementos aos 57 minutos, após expulsão de Rhyner por duplo amarelo. O Desportivo de Chaves acabou por marcar pouco depois, aos 61, com um cabeceamento certeiro de Tiago Reis (1-2).



Já com a igualdade numérica reposta, após expulsão de Pelágio, aos 66 minutos, também por duplo amarelo, Marco Alves operou várias alterações na ‘turma’ transmontana de olhos postos no empate, enquanto o Vizela procurou ampliar o ‘saldo’ do marcador, ambos sem sucesso.



Com esta vitória, a sexta consecutiva, o Vizela mantém-se no segundo posto da tabela, agora com 50 pontos, menos quatro que o líder Tondela, enquanto o Desportivo de Chaves, que somou a segunda derrota seguida, continua na quarta posição, com 44.







Jogo no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.



Desportivo de Chaves – Vizela, 1-2.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Damien Loppy, 14 minutos.



0-2, Vivaldo, 31.



1-2, Tiago Reis, 61.







Equipas:



- Desportivo de Chaves: Rodrigo, Carraça (Tiago Almeida, 79), Bruno Rodrigues, Vasco Fernandes, Kiko, Pedro Pinho (Roan Wilson, 70), Pelágio, Wellington (Paul Ayongo, 70), André Ricardo (André Gomes, 79), Sanca (Rúben Pina, 46) e Tiago Reis.



(Suplentes: Gonçalo Pinto, Aarón, Roan Wilson, Tiago Almeida, Rui Gomes, Soro, Hélder Morim, Rúben Pina e Paul Ayongo).



Treinador: Marco Alves.



- Vizela: Ruly García, Jójó, Anthony Correia, Rhyner, Lebedenko, Busnic (Prosper Obah, 71), Diogo Nascimento, Mörschel, Natanael Ntolla (Jota Gonçalves, 59), Vivaldo (Milovanovic, 46) (João Reis, 90+2) e Damien Loppy (Schutte, 90+2).



(Suplentes: Miguel Ángel Morro, Jota Gonçalves, Bastunov, Petrov, João Reis, Rodrigo Ramos, Milovanovic, Schutte e Prosper Obah).



Treinador: Fábio Pereira



Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pedro Pinho (09), Rhyner (28, 57), Pelágio (34, 66) e Bruno Rodrigues (42). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Rhyner (57) e Pelágio (66).



Assistência: 3.163 espetadores.