Vizela vence em Torres Vedras e prolonga momento positivo na II Liga

Com este resultado, o Vizela, que soma cinco triunfos e dois empates nas últimas sete jornadas, sobe ao sétimo lugar, com 31 pontos, menos um do que o Torreense, instalado no sexto posto.



Os lances mais perigosos surgiram entre os 17 e os 20 minutos, primeiro por Léo Silva, que obrigou o guarda-redes dos forasteiros a uma intervenção difícil, aos 17 minutos, e, pouco depois, Heinz Morschel respondeu para os viezelenses, para boa defesa de Thiago Rodrigues.



O Vizela entrou melhor na segunda parte e viu a pressão inicial ser compensada com o golo: aos 54, e num lance em que tinha um ângulo reduzido, Jair Semedo ‘disparou’ sem hipóteses para o primeiro golo da partida.



A reação dos ‘azuis grená’ não tardou e, volvidos cinco minutos, Juan Balanta igualou o marcador na conversão de uma grande penalidade a castigar uma falta do guarda-redes Ruly García sobre Javi Vázquez.



No entanto, o conjunto de Fábio Pereira voltaria a adiantar-se, aos 63, com Heinz Morschel a surgir isolado e a devolver a vantagem aos visitantes.



Os ‘vizelenses’ até poderiam ter dilatado, mas foi o Torreense a chegar ao empate, aos 78, através de um portentoso remate de Javi Vázquez de fora da área.



A resposta visitante surgiu aos 81, tendo Vivaldo Semedo, que tinha entrado no decorrer da partida, ganhado vantagem sobre Vasco Oliveira e apontado o terceiro golo da sua equipa Vizela, num resultado que ficou sentenciado na sequência de novo remate certeiro de Heinz Morschel, já em tempo de compensação (90+2).



Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Torreense – Vizela, 2-4.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Jair Semedo, 54 minutos.



1-1, Juan Balanta, 59 (grande penalidade).



1-2, Heinz Morschel, 63.



2-2, Javi Vázques, 78.



2-3, Vivaldo Semedo, 81.



2-4, Heinz Morschel, 90+2.



Equipas:



- Torreense: Thiago Rodrigues, Né Lopes (Pité, 73), Elie Ahouonon (Manuel Pozo, 61), Julien Lomboto, Dani Bolt, Vasco Oliveira, Léo Silva, Juan Balanta, Javi Vázquez, Dany Jean e Mathys Jean-Marie (Ethyan González, 10).



(Suplentes: Lucas Paes, Rúben Pinto, Manuel Pozo, Aboubacar Ali, Talles Wander, Pité, Brian Agbor, Ethyan González e David Costa).



Treinador: Tiago Fernandes.



- Vizela: Ruly García, Jójó (Marco Tol, 86), Jota Gonçalves, Anthony Correia, Orest Lebedenko, Jair Semedo, Diogo Nascimento (Jean Pierre-Rhyner, 90), Prosper Obah (Aleksandar Busnic, 66), Heinz Morschel, Damien Loppy (Natanael Thio, 46) e Uros Milovanovic (Vivaldo Semedo, 66).



(Suplentes: Kacper Bieszczad, Jean Pierre-Rhyner, Angel Bastunov, Marco Tol, João Reis, Vivaldo Semedo, Rodrigo Ramos, Aleksandar Busnic e Natanael Thio).



Treinador: Fábio Pereira.



Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Juan Balanta (45+1), Uros Milovanovic (45+2) e Jójó (49). Cartão amarelo para o treinador Fábio Pereira (33).



Assistência: 760 espetadores.