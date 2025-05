Vizela vence no Olival e prolonga série invencível para 18 jogos

Num jogo equilibrado, o único golo da partida surgiu aos 52 minutos, por intermédio de Vivaldo Semedo, que apareceu solto na área portista e, de cabeça, bateu Samuel Portugal.



Com este triunfo, o Vizela passou a somar os mesmos 58 pontos do Tondela, que caiu provisoriamente para segundo, antes de receber no domingo o Desportivo de Chaves. O FC Porto continua na luta pela manutenção, sendo 15.º, com 32.



O encontro começou com sinal mais por parte da equipa da casa, que tentou impor o ritmo, embora o Vizela tenha criado também boas ocasiões.



Ricardo Schutte, com um cabeceamento por cima, e Diogo Nascimento, com um remate à entrada da área, ameaçaram a baliza ‘azul e branca’, obrigando Samuel Portugal a estar atento, tal como aconteceu num remate potente de Rodrigo Ramos.



O FC Porto B respondeu por Ángel Alarcón, que atirou ligeiramente ao lado, e por William Gomes, que teve nos pés as duas melhores oportunidades do primeiro tempo: aos 42 minutos, rematou por cima dentro da área, e, no minuto seguinte, obrigou Ruly García a aplicar-se com uma defesa ao primeiro poste.



No regresso dos balneários, o Vizela foi mais eficaz. Vivaldo Semedo, aos 52 minutos, apareceu em zona privilegiada e cabeceou de forma certeira.



O FC Porto B tentou reagir, mas revelou dificuldades no último terço, enquanto o Vizela controlou o jogo com segurança. Heinz Mörschel ainda tentou ampliar, aos 75 minutos, com um remate em arco, mas sem sucesso.



Aos 83 minutos, William Gomes caiu na área vizelense, num lance que motivou protestos da equipa portista, mas o árbitro considerou que não existiu infração.



Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.



FC Porto B – Vizela, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



0-1, Vivaldo Semedo, 52 minutos.



Equipas:



- FC Porto B: Samuel Portugal, João Souza, Felipe Silva, Gabriel Brás, Kaio Domingos, Domingos Andrade, André Castro (André Oliveira, 69), William Gomes, João Teixeira, Angel Alarcón (Tiago Andrade, 60) e Melnichenko.



(Suplentes: Diogo Fernandes, António Ribeiro, Tiago Andrade, André Oliveira, Dinis Rodrigues, Martim Cunha, Bryan Ramos, Gil Martins e Anhá Candé).



Treinador: João Brandão.



- Vizela: Ruly, Rodrigo Ramos, Anthony, Rhyner, Lebedenko (João Reis, 61), Morschel, Schutte (Busnic, 69), Diogo Nascimento, Damien Loppy (Prosper Obah, 69), Vivaldo e Thio.



(Suplentes: Morro, Jota, Bastunov, Petrov, Tol, João Reis, Busnic, Milovanovic e Prosper Obah).



Treinador: Fábio Pereira.



Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Teixeira (31), William Gomes (34), João Brandão (36), Felipe Silva (71), Busnic (73), Fábio Pereira (83), Anhá Candé (85) e João Reis (90+8).



Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.