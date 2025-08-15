Voytso anunciado como reforço do basquetebol do FC Porto

O luso-ucraniano, que alinha pela seleção de Portugal, de 26 anos, esteve no FC Porto entre 2015 e 2023, após o que jogou dois anos em Espanha, no GA Cantabria.



Pelo FC Porto, conquistou uma Supertaça, uma Taça Hugo dos Santos e uma Taça de Portugal.



Internacional desde 2023, prepara-se para representar a seleção lusa no EuroBasket, de 27 de agosto a 14 de setembro.



Voytso, que tem 2,00 metros, é um produto da formação do basquetebol figueirense, tendo passado, enquanto jovem jogador, pela Naval 1.º Maio e pelo Ginásio Figueirense.