Wagner Pina deixa Estoril Praia

O jogador de 22 anos que representou o Estoril Praia nas últimas duas temporadas, realizando 80 jogos – 70 pela equipa principal e dez pela equipa sub-23 -, com um registo de dois golos e cinco assistências, assinou um contrato válido até 2029.



O defesa internacional por Cabo Verde por oito ocasiões, teve passagens por Sacavenense e Tondela, onde completou a sua formação, representando mais tarde Gouveia e Belenenses, e garantiu um encaixe financeiro ao emblema da Linha de Cascais, que em contrapartida perde o seu titular no lado direito da defesa.



Wagner Pina deixa a Amoreira após ter cumprido 30 jogos na última edição da I Liga, aos quais se junta uma partida na Taça de Portugal, e é a terceira saída confirmada no Estoril Praia para a época 2025/2026, além dos defesas Pedro Álvaro e Mangala, que terminaram contrato.