Wellington Carvalho renova contrato com o Desportivo de Chaves até 2026

O avançado renovou contrato com o emblema ‘azul-grená’ por mais um ano, num acordo válido até ao final da época 2025/2026, adiantou à Lusa fonte do clube.



Numa nota divulgada nas redes sociais, o emblema flaviense destacou a ligação que o futebolista brasileiro tem com o clube, reiterando que este “conhece bem o peso e o orgulho de representar os transmontanos”.



Wellington Carvalho foi uma das ‘figuras de proa’ da última subida do Desportivo de Chaves ao escalão mais alto do futebol nacional, na temporada 2021/2022, em que registou 13 golos e quatro assistências na II Liga.



“Agora, com renovada ambição, quer repetir esse feito numa temporada especial, em que o clube celebra 40 anos da primeira subida à [primeira] Divisão Nacional”, lê-se na mesma nota.



O avançado brasileiro esteve ao serviço do conjunto flaviense entre as épocas de 2019/2020 e 2021/2022. Seguiram-se passagens pelo Khaitan, do Kuwait, e Al Arabi, da Arábia Saudita.



Em solo português, passou também por Portimonense, Penafiel, Bragança, Mirandela e Boavista.



Para a nova temporada, o Desportivo de Chaves já tinha assegurado também o guarda-redes Vozinha (renovação) e os defesas Aarón Romero (renovação) e Ricardo Alves (ex-Tondela).