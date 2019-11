Welthon para “algumas semanas” devido a entorse no joelho direito

Welthon foi substituído ao intervalo do jogo em que o Paços acabaria venceu o Tondela (1-0), na última jornada do campeonato, com problemas no joelho direito, confirmando-se que as queixas que motivaram a assistência ainda em campo, em duas ocasiões, resultaram de uma entorse.



Fonte do clube pacense disse à agência Lusa que o jogador vai ser sujeito a uma ressonância para avaliar a extensão da lesão, adiantando que o tempo de paragem deverá ser "prolongado", estimando que se prolongue por "algumas semanas".



Os centrais André Micael e Marco Baixinho, também aos cuidados do departamento médico, continuam em tratamento às lesões musculares que os têm mantido afastados da competição, embora o regresso de Baixinho esteja mais perto, prevendo-se a sua reintegração nos trabalhos da equipa na próxima semana.



A paragem nos campeonatos para dar lugar aos trabalhos das seleções também acabou por desfalcar o plantel pacense, com Oleg e Dadashov a integrarem as seleções da Moldávia e do Azerbaijão, respetivamente. Matchoi está ao serviço dos sub-17 de Portugal.