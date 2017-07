Wesley e Pedro Monteiro reforçam equipa do Estoril-Praia

Mário Aleixo - RTP 11 Jul, 2017, 08:05 | Futebol Nacional

As entradas dos dois jogadores foram anunciadas através do site oficial do clube da Linha, que assim conta já com um total de seis caras novas na equipa. Além destes dois elementos, o Estoril confirmou já as contratações de Jorman Aguilar, Aylton Boa Morte, João Gurgel e Lucas Evangelista.



O médio brasileiro Wesley, de 22 anos, já tinha um vínculo com os estorilistas e assinou agora por cinco épocas, chegando ao clube depois de uma passagem pelo Paysandu, onde realizou 30 jogos e marcou dois golos.



"Fui apresentado aos meus companheiros e ainda não deu para conhecer muito, mas estou feliz por esta nova experiência na minha vida, fora do meu país. Espero crescer muito a nível pessoal e profissional", declarou o jogador ao site estorilista.



Por sua vez, Pedro Monteiro, de 23 anos, deixou o Sp. Braga, com o qual tinha contrato, e vinculou-se aos "canarinhos", elogiando a estabilidade do seu novo clube: "Sempre tive a ideia do Estoril como um clube estável e que potencia muito os jogadores e isso, juntamente com o facto de já ter trabalhado com o treinador Pedro Emanuel, foram fatores decisivos para a minha vinda".



O Estoril vai trabalhar em Espanha até ao próximo dia 21, tendo prevista a realização de três jogos particulares com as equipas do FUS Rabat, no dia 12, AFC Bournemouth, a 15, e, finalmente, o Rayo Vallecano, no dia 18.