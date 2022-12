Weverson reforça Arouca até 2025

", disse o defesa, em declarações ao clube.O jogador, de 22 anos, fez toda a sua formação nos brasileiros do São Paulo, tendo, em 2020, mudado para o Red Bull Bragantino, clube no qual se estreou como profissional e disputou um total de 43 partidas ao longo de três temporadas.Weverson, que terá a concorrência, no lado esquerdo da defesa, do brasileiro Quaresma e do ugandês Kizza, chega pela primeira vez a Portugal e traz com ele boas impressões da realidade do futebol português e, em particular, da equipa de Armando Evangelista.", explicou.O lateral esquerdo, que representou a seleção brasileira nos escalões jovens, destacando-se a participação no Campeonato do Mundo de sub-17, em 2017, espera adaptar-se rapidamente e, assim, poder ajudar a equipa a "continuar com os bons resultados".", afirmou.A equipa arouquense prepara, neste momento, a deslocação ao terreno do Moreirense, em 22 de dezembro, para os "quartos" da Taça da Liga, enquanto ocupa o oitavo lugar da I Liga, numa altura em que estão 13 jornadas disputadas.