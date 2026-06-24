William Gomes disponível para a Supertaça após redução de castigo pelo TAD

O extremo já cumpriu esse castigo, do campeão FC Porto ao Sporting, na 21.ª jornada da última edição da I Liga de futebol, tendo voltado a alinhar, depois, graças à contestação dos `azuis e brancos` aos dois jogos de suspensão.

O jogador passa a ser opção para o treinador Francesco Farioli para o primeiro encontro dos portistas, na Supertaça Cândido de Oliveira, que opõe o campeão nacional ao Torreense, vencedor da Taça de Portugal, no Estádio Cidade de Coimbra.

Em causa esteve a expulsão com cartão vermelho direto do jogador frente ao Casa Pia, na primeira derrota do FC Porto na última edição do campeonato (2-1), à 20.ª jornada, num lance em que o extremo atingiu David Sousa com o pé em riste, aos 79 minutos.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) puniu o jogador com dois jogos de suspensão, mas o FC Porto recorreu da decisão junto do TAD, que agora desagravou o castigo.

Segundo o TAD, em decisão agora conhecida, não poderá ser atribuído um "cunho doloso" à entrada do jogador, o que, apesar de não o ilibar, traduz um grau de culpa menor.

Além disso, o tribunal aponta que a conduta de William Gomes "revelou ser um facto isolado e fortuito, tendo, no seguimento da mesma, tido uma atitude desportivamente humilde, responsável e pedagógica, respeitando a decisão do árbitro, arrependendo-se e desculpando-se junto do jogador atingido e interessando-se pelo seu estado de saúde".