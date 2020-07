Wilson Eduardo não renova e deixa Sporting de Braga ao fim de cinco temporadas

A poucos dias de completar 30 anos, Wilson Eduardo despede-se do clube no qual jogou nas últimas cinco temporadas e pelo qual realizou 154 partidas e marcou 45 golos.



Numa nota de agradecimento ao jogador no seu sítio oficial, o Sporting de Braga considera que "há atletas que deixam a sua marca na história de um clube" e que o jogador luso-angolano "é, sem dúvida, um deles".



Os responsáveis ‘arsenalistas' lembram ainda que "a sua liderança e dedicação ao clube levaram-no a ser um dos capitães" nas últimas temporadas.



"São tantos os momentos, tantas as alegrias, tantas as emoções que o camisola 7 proporcionou, que terá para sempre um lugar no coração de todos os bracarenses. Marcou a diferença pela sua irreverência e contribuiu para as conquistas da Taça de Portugal em 2016 e da Taça da Liga esta temporada", pode ler-se.