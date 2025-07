Xabi Huarte assina pelo Tondela até 2028

”, escreveu em comunicado a SAD.O médio formou-se no mesmo clube em que se estreou na Liga espanhola, o Osasuna, e é no Tondela que terá a sua primeira experiência fora do seu país natal.Em declarações divulgadas pelo Tondela, Xabi Huarte assumiu que tem “”, assim como “”.Xabi Huarte junta-se assim aos restantes médios André Ceitil, Hélder Tavares, Nuno Cunha, Cícero e Yaya Sithole, que regressou após um ano de empréstimo ao Gil Vicente.Sob o comando do treinador Ivo Vieira estão também os guarda-redes Bernardo Fontes e Gabriel Souza, os defesas Bebeto, João Afonso, Tiago Manso, Diego Tavares, João Cesco, Talocha e Maviram e os avançados Afonso Rodrigues Rodrigo Cascavel, Tray Fuller, Pedro Maranhão, Ouattara Moudjatovic e Miro.