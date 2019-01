Xadas e Marcelo Goiano regressam no Braga para defrontar Sporting

Lusa Comentários 22 Jan, 2019, 14:43 | Futebol Nacional

O destaque vai para o regresso de Xadas, ausente há um pouco mais de um mês, por lesão.

Marcelo Goiano falhou o jogo do campeonato com o Nacional [vitória por 3-0] devido a castigo, mas está de volta às opções do técnico e terá lugar assegurado no lado direito da defesa.

Palhinha ficou de fora por estar emprestado pelos `leões`, enquanto Matheus, Ailton, Ricardo Ferreira, Lucas e Fransérgio continuam a recuperar de lesões.

Sporting de Braga e Sporting defrontam-se na quarta-feira, às 19:45, na segunda meia-final da `final four` da Taça da Liga, no Estádio Municipal de Braga. O vencedor vai disputar a final, no sábado, frente ao vencedor do clássico de hoje, entre FC Porto e Benfica.

Lista dos 20 convocados:

- Guarda-redes: Tiago Sá e Marafona.

- Defesas: Bruno Viana, Sequeira, Raul Silva, Pablo e Marcelo Goiano.

- Médios: Claudemir, Ryller, Xadas, Eduardo, João Novais, Trincão, Esgaio e Fábio Martins.

- Avançados: Dyego Sousa, Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Paulinho e Murilo.