Xavi é reforço para a defesa do Estoril

O espanhol de 25 anos assinou um contrato válido até ao final da presente temporada, depois de nas últimas duas épocas ter vestido as cores do Córdoba CF, onde disputou 62 jogos oficiais no segundo escalão do futebol espanhol.



Formado entre o CD San Francisco, o RCD Mallorca e o Real Madrid, o central conquistou a UEFA Youth League na temporada 2019/20 pelos merengues.



Em declarações publicadas no ‘site’ oficial do Estoril Praia, o defesa destacou a importância de Vasco Matos para a decisão.



“Desde o primeiro momento que me disseram que poderia vir para o Estoril, pareceu-me logo ser um desafio muito interessante. O 'mister' também falou comigo e essa atitude ajudou-me a tomar a decisão de aceitar”, revelou o jogador.



Com a época já a decorrer, o espanhol quer “todos a remar na mesma direção” e destaca a importância de jogar na primeira liga.



“A primeira divisão portuguesa é um desafio muito bonito que me pode ajudar a crescer na minha carreira desportiva”, disse, acrescentando que quer ajudar a trazer ainda “mais contundência defensiva à equipa”.



“Já joguei a médio centro e agora, como central, esse facto ajuda-me a ter melhores atributos técnicos para tratar melhor a bola”, concluiu o defesa espanhol.



Xavi é o terceiro reforço do Estoril Praia, depois das contratações de Stelios Andreou, defesa central cipriota emprestado por uma temporada pelo Widzew Lodz, da Polónia, e de Fernando Medrano, lateral contratado ao Mirandés, de Espanha.



O Estoril Praia defronta na próxima segunda-feira o Benfica, no Estádio da Luz, a partir das 20:15, em jogo da quarta jornada da liga portuguesa.



A equipa de Vasco Matos soma um ponto ao fim de três rondas, graças ao empate na jornada inaugural com o Famalicão, tendo depois averbado derrotas frente ao Nacional e Rio Ave.



