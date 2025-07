Xavi Grande é a segunda contratação do Marítimo para 2025/26

"O defesa direito, de 20 anos, já se juntou ao grupo que está a estagiar em Rio Maior e encontra-se às ordens de Vítor Matos, tendo já integrado os treinos", pode ler-se no site oficial dos 'verde-rubros'.



Com uma breve passagem pela formação do Real Madrid, em 2023/24, Xavi Grande representou o Levante na última época, contabilizando 17 jogos pela equipa principal.



É o segundo reforço garantido pelo Marítimo para a nova temporada, depois da contratação, em definitivo, do defesa Paulo Henrique, proveniente do Radomiak Radom, da Polónia.