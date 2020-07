Yann Aurel Bisseck reforça Vitória de Guimarães

Os vitorianos informaram ainda que detêm "uma opção de compra de 85% dos direitos económicos" do jogador alemão, de 19 anos, por 900 mil euros.O defesa realizou três jogos pelo Colónia na I Liga germânica, durante a temporada de 2017/18, antes de ter sido emprestado ao Holstein Kiel, do segundo escalão do país, na temporada 2018/19, e ao Roda, da II Liga holandesa, na época passada, tendo cumprido, aí, 10 jogos e marcado um golo.

Yann Aurel Bisseck cumpriu ainda três jogos pela seleção sub-17 da Alemanha, no mundial realizado na Índia, em 2017.