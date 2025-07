Yassin Oukili é o primeiro reforço do Casa Pia

Aos 24 anos, o centrocampista tem a primeira experiência fora dos Países Baixos, onde representou o Vitesse, clube em que se formou, e o RKC Waalwijk, este por cinco temporadas, tendo apontado sete golos em 35 jogos na derradeira época.



O plantel liderado pelo treinador João Pereira tem, assim, a sua primeira novidade, para uma pré-época cujos trabalhos arrancaram segunda-feira, com o plantel dividido em dois grupos para a realização dos habituais exames médicos e avaliações físicas.



Por outro lado, os "gansos" já se despediram de Leonardo Lelo (Sporting de Braga) e Tiago Dias (Lusitânia de Lourosa), e viram terminadas as cedências de Henrique Pereira e Cauê dos Santos, de Benfica e Lommel SK, da Bélgica, respetivamente.



O Casa Pia concluiu a derradeira edição da I Liga na nona posição, com 45 pontos, tendo batido o recorde pontual da sua história em todas as participações na elite.