Ygor Nogueira reforça plantel do Desportivo de Chaves

Natural de Itaperuna, no Brasil, Ygor Nogueira esteve ao serviço do Santa Clara na segunda metade da última temporada, tendo cumprido 12 jogos e apontado um golo pelos açorianos.Em Portugal, passou também pelo Gil Vicente, em que cumpriu duas épocas antes de rumar ao Mazatlán, no México, contando ainda com uma breve passagem pelo clube belga Gent, pelo qual cumpriu um jogo.No Brasil, representou Fluminense, Figueirense, CRB e Juventude.Num vídeo partilhado pelo emblema transmontano, Ygor Nogueira mostrou-se “feliz” e garantiu aos adeptos que irá “dar tudo” dentro das quatro linhas.”, assegurou.O Desportivo de Chaves já tinha assegurado também os defesas Sandro Cruz (ex-Benfica), Bruno Rodrigues (ex-Sporting de Braga) e Guilherme Ferreira (ex-Juventude de Pedras Salgadas), os médios Ricardo Guima e Pedro Pinho (ex-Sanjonense) e o guarda-redes Hugo Souza (ex-Flamengo).