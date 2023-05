Yuri Araújo prolongou contrato com o Ac. de Viseu

Depois de ter adquirido os direitos desportivos de André Clóvis, a SAD dos viseenses garantiu agora a continuidade do extremo brasileiro de 27 anos, que vai para a sua sétima época no clube, quarta consecutiva.Yuri Araújo, esta temporada, leva 29 jogos oficiais com a camisola do clube beirão, tendo quatro golos marcados e uma assistência.O jogador brasileiro ficou fora dos convocados para a partida da 31.ª jornada da II Liga de futebol, no empate sem golos entre Académico de Viseu e Penafiel, mas é opção para a reta final do campeonato que para os viseenses tem uma deslocação ao Olival, para defrontarem o FC Porto B, a receção ao Feirense e a fechar um jogo na Madeira, frente ao Nacional.