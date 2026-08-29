Zaidu sofre "lesão no adutor direito" na vitória do FC Porto em Viseu

No jogo da quarta ronda da I Liga, disputado no Estádio do Fontelo, em Viseu, o internacional nigeriano foi substituído aos 17 minutos, após apresentar queixas físicas, com Martim Fernandes a entrar para o seu lugar.

O FC Porto, em nota divulgada no seu sítio oficial na Internet, especificou que Zaidu sofreu uma lesão no adutor direito.

O jogador será submetido a exames complementares de diagnóstico, de modo a apurar a gravidade e o tempo de ausência, mas o técnico portista Francesco Farioli assumiu, na `flash interview` de rescaldo à partida, que a situação do defesa "parece séria".

Além de Zaidu, também Jan Bednarek e Alberto Costa saíram no decorrer da partida por motivos físicos, devendo juntar-se aos também lesionados Oskar Pietuszewski e Samu no boletim clínico `azul e branco`.