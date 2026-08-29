Zaidu sofre "lesão no adutor direito" na vitória do FC Porto em Viseu

Zaidu sofre "lesão no adutor direito" na vitória do FC Porto em Viseu

Viseu, 29 ago 2026 (Lusa) - O lateral esquerdo Zaidu sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante o encontro do FC Porto frente ao Académico de Viseu, que os `azuis e brancos` venceram por 3-0, confirmou o campeão nacional de futebol.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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No jogo da quarta ronda da I Liga, disputado no Estádio do Fontelo, em Viseu, o internacional nigeriano foi substituído aos 17 minutos, após apresentar queixas físicas, com Martim Fernandes a entrar para o seu lugar.

O FC Porto, em nota divulgada no seu sítio oficial na Internet, especificou que Zaidu sofreu uma lesão no adutor direito.

O jogador será submetido a exames complementares de diagnóstico, de modo a apurar a gravidade e o tempo de ausência, mas o técnico portista Francesco Farioli assumiu, na `flash interview` de rescaldo à partida, que a situação do defesa "parece séria".

Além de Zaidu, também Jan Bednarek e Alberto Costa saíram no decorrer da partida por motivos físicos, devendo juntar-se aos também lesionados Oskar Pietuszewski e Samu no boletim clínico `azul e branco`.

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