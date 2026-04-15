Futebol Nacional
Liga Europa
Zalazar de regresso aos eleitos do Sporting de Braga para `final` com o Betis
O internacional uruguaio Zalazar foi hoje chamado pelo treinador Carlos Vicens para a deslocação do Sporting de Braga ao terreno do Betis, da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol, na quinta-feira.
O médio ofensivo lesionou-se há pouco mais de três semanas diante do FC Porto, na derrota caseira por 2-1, na 27.ª ronda do campeonato, e falhou os três jogos seguintes dos minhotos, com o Moreirense e o Arouca, na 28.ª e 29.ª jornadas, e com a equipa andaluza, na primeira mão dos 'quartos' da Liga Europa (1-1).
Na semana passada, em Braga, registou-se uma igualdade a uma bola, com Grillitsch a colocar os portugueses em vantagem logo aos cinco minutos, e Cucho Hernández a empatar para os espanhóis na segunda parte, de penálti (61).
Na quinta-feira, em Sevilha, os dois clubes decidem o apuramento para as meias-finais da segunda competição de clubes mais importante da UEFA, sendo que o Sporting de Braga poderá alcançar pela segunda vez aquela fase da prova, após 2010/11, ano em que chegou à final, perdida para o FC Porto. Já o Betis nunca atingiu as 'meias' da Liga Europa.
O defesa central internacional sueco Lagerbielke está de volta às opções bracarenses após ter cumprido castigo diante do Arouca, mas Carlos Vicens não poderá contar com os lesionados Barisic, Niakaté e Diego Rodrigues.
Nota ainda para a estreia em convocatórias europeias do jovem Luisinho, da equipa B, que já esteve no banco de suplentes no jogo com o Arouca.
Os ‘arsenalistas’ ainda treinaram em Braga e, à tarde, rumam a Espanha, onde, às 18:30 (hora de Lisboa), já no recinto do adversário, Carlos Vicens e um jogador farão a antevisão à partida em conferência de imprensa.
Sporting de Braga e Betis defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio La Cartuja, em Sevilha, num jogo que será arbitrado pelo italiano Davide Massa.
Lista dos 24 convocados:
- Guarda-redes: Lukas Hornicek, Tiago Sá e João Carvalho.
- Defesas: Victor Gómez, Lelo, Lagerbielke, Vítor Carvalho, Paulo Oliveira, Arrey-Mbi, Jónatas e Yanis Da Rocha.
- Médios: João Moutinho, Zalazar, Moscardo, Grillitsch, Gorby, Dorgeles, Tiknaz e Luisinho.
- Avançados: El Ouazzani, Ricardo Horta, Fran Navarro, Pau Víctor e Gabri Martínez.
