Zalazar dispara para o topo das contratações mais caras do Sporting

A verba fixa que o clube lisboeta vai pagar aos bracarenses ultrapassa largamente o valor equivalente das transferências de Suárez, contratado em 2025 aos espanhóis do Almería por 22,2 ME fixos (mais 5,3 ME potencialmente em variáveis), e de Gyökeres, proveniente dos ingleses do Coventry, que em 2023 custou aos ‘leões’ 20 ME fixos, acrescidos de quatro ME em objetivos individuais e coletivos concretizados.



Zalazar, de 26 anos, é o primeiro reforço da equipa treinada por Rui Borges para época 2026/27, depois de ter sido um dos jogadores mais influentes dos bracarenses nas últimas três temporadas, durante as quais marcou 39 golos (23 dos quais esta época), em 126 jogos, tendo assinado um contrato por cinco épocas, até 30 de junho de 2031.



O Sporting segurou com uma cláusula de rescisão no valor de 80 ME o médio ofensivo uruguaio, que relegou para segundo plano na lista dos jogadores mais caros do clube os melhores marcadores da I Liga nas últimas três épocas: Gyökeres em 2023/24 e 2024/25, antes de rumar ao Arsenal, enquanto Suárez está muito perto de o imitar em 2025/26.



De acordo com os valores comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e indicados em relatórios e contas da SAD ‘leonina’, fica à entrada do pódio o médio dinamarquês e capitão Morten Hjulmand, oriundo dos italianos do Lecce há três anos por 18 ME, aos quais se acresceram, mais tarde, 1,5 ME relativos à sua performance em 2023/24.



O avançado e compatriota Conrad Harder foi contratado ao Nordsjaelland no verão de 2024 por 19 ME fixos, enquanto Paulinho veio do Sporting de Braga em 2021 por 16 ME imediatos, tendo os ‘leões’ ficado inicialmente com 70% do passe e investido 750 mil euros pelos direitos económicos remanescentes em 2024, quando o avançado se mudou para os mexicanos do Toluca.



No top 10 dos reforços mais caros do Sporting estão também o defesa central Zeno Debast, que custou 15,6 ME fixos em 2024, com o negócio a poder render mais 5,5 ME aos belgas do Anderlecht em objetivos, e Maxi Araújo, recrutado ao Toluca na mesma janela de transferências por 13,6 ME, valor suscetível a crescer com metade dos montantes que a FIFA venha a pagar aos ‘leões’ pela participação do extremo uruguaio no Mundial2026.



O médio ofensivo Pedro Gonçalves proporcionou ao Famalicão um encaixe de 13,5 ME, dos quais 6,5 ME foram investidos por metade do passe aquando da transação, em 2020, três anos antes de o Sporting comprar mais 40% dos direitos económicos por sete ME.



Igual trajeto fez o também centrocampista uruguaio Manuel Ugarte - hoje ao serviço dos ingleses do Manchester United, orientados pelo ex-treinador ‘leonino’ Ruben Amorim -, originando uma despesa inicial de 6,5 ME por 50%, em 2021, percentagem que cresceu para 80% até 2023, num total de seis ME associados a objetivos e ao reforço do passe.



- Valores comunicados pelo Sporting à CMVM relativos a contratações de futebolistas:



N.º Jogador (País) Clube origem País Ano Valor



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1. Rodrigo Zalazar (Uru) Sporting de Braga Portugal 2026 30 ME



2. Viktor Gyökeres (Sue) Arsenal Inglaterra 2023 24 ME a)



3. Luis Suárez (Col) Almería Espanha 2025 22,2 ME (+5,3 ME por objetivos)



4. Morten Hjulmand (Din) Lecce Itália 2023 19,5 ME b)



5. Conrad Harder (Din) Nordsjaelland Dinamarca 2024 19 ME (+3 ME por objetivos)



6. Paulinho Sporting de Braga Portugal 2021 16,8 ME c)



7. Zeno Debast (Bel) Anderlecht Bélgica 2024 15,6 ME (+5,5 ME por objetivos)



8. Luís Guilherme (Bra) West Ham Inglaterra 2026 14 ME (+3 ME por objetivos)



9. Maxi Araújo (Uru) Toluca México 2024 13,6 ME



10. Pedro Gonçalves Famalicão Portugal 2020 13,5 ME d)



a) Ao montante inicial de 20 ME acresceram quatro ME por objetivos cumpridos



b) Ao montante inicial de 18 ME acresceram 1,5 ME por objetivos cumpridos



c) Ao montante inicial de 16 ME acresceram 750.000 euros em reforço de passe



d) Ao montante inicial de 6,5 ME acresceram sete ME em reforço de passe



