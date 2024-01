Zanocelo e Basso cedidos pelo Santos ao Estoril Praia

A cedência de Vinícius Zanocelo, médio de 22 anos, foi oficializada pelo emblema da Linha de Cascais.



“Bem-vindo, Vinícius Zanocelo. Chega por empréstimo do Santos até ao fim de 2024”, pode ler-se em publicação nas suas redes sociais.



O jogador de 22 anos tinha regressado recentemente ao Santos, clube que o havia contratado ao Ferroviária em 2021, após ter cumprido um ano de empréstimo no Fortaleza, no qual cumpriu um total de doze jogos e um golo marcado durante o ano civil de 2023.



O jogador cumpriu com sucesso a bateria de exames médicos e Estoril Praia alcançou um acordo de cedência até final da presente temporada, com opção de compra por valor não revelado pelos ‘canarinhos’.



O empréstimo ao Estoril Praia proporcionará a primeira experiência fora do Brasil para Zanocelo, que além de Fortaleza, Santos e Ferroviária também representou a Juventus de São Paulo, ainda na sua formação, e o Ponte Preta, onde se estreou enquanto profissional.



Praticamente em simultâneo, o Santos anunciou através das suas redes sociais o empréstimo de João Basso, igualmente com destino ao Estoril Praia.



O jogador de 27 anos, que atua como central, fechará o setor mais recuado dos "canarinhos" às ordens do treinador Vasco Seabra.



O defesa brasileiro, que em Portugal ainda alinhou pelo Arouca antes de rumar ao seu país há um ano, irá cumprir a segunda experiência com a camisola do Estoril Praia, que representou entre 2016 e 2019, período no qual serviu a equipa principal em 2017, tendo sido posteriormente emprestado ao Real SC em 2017/2018, regressando à Amoreira na época seguinte para representar os sub-23 estorilistas e também a primeira equipa, neste caso com apenas um jogo oficial.



O Estoril Praia, que esta quarta-feira defronta o Rio Ave pela 19.ª jornada da I Liga de futebol, ocupa a 14.ª posição da I Liga, com 17 pontos.