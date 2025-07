Zé Carlos quer época tranquila do Gil Vicente

“O objetivo nesta temporada é realizar um campeonato mais tranquilo, sem os sobressaltos da época passada. Sem dúvida, acho que essa (tranquilidade) é a palavra chave para esta temporada”, afirmou o jogador gilista, à margem da inauguração da nova loja do clube, no Estádio Cidade de Barcelos.



O lateral direito, que foi o primeiro porta-voz das ambições da equipa para esta temporada, admitiu que o plantel tem qualidade para apresentar melhores resultados e que a equipa está focada em começar o campeonato de forma consistente.



“Honestamente, eu acho que nós temos tido equipas e jogadores para fazer melhor do que temos feito nas últimas temporadas. O objetivo vai passar mesmo por aí: fazer uma temporada mais tranquila, sem grandes sobressaltos”, acrescentou.



Zé Carlos, de 26 anos, que está no emblema barcelense há três épocas e meia, destacou ainda a continuidade do treinador César Peixoto como um fator positivo na preparação da nova temporada, sublinhando a familiaridade do plantel com as ideias do técnico.



“Uma grande parte do grupo também já conhece as ideias que ele quer desenvolver. Acho que são boas ideias, que vão ao encontro daquilo que os adeptos querem ver: um bom futebol, atrativo e bem jogado”, partilhou.



Início de temporada difícil



O Gil Vicente estreia-se na I Liga 2025/26 frente ao Nacional, na Madeira, no fim de semana de 9 e 10 de agosto, mas nas primeiras jornadas, os gilistas terão também pela frente o FC Porto, em Barcelos, o que leva o defesa a antever um arranque exigente.



“Temos um início um pouco mais complicado, porque jogamos contra o Nacional fora, que é uma equipa complicada, e depois o FC Porto em casa. Mas temos de jogar contra todas as equipas, e vamos estar sempre preparados para, em qualquer campo e em qualquer circunstância, ir à procura dos três pontos”, vincou.



Sobre o plantel, o jogador salientou a importância de manter uma base sólida da época anterior, elogiando a forma como os novos reforços estão a ser integrados: “É sempre importante manter uma base sólida daquilo que foi o nosso plantel da época passada. Mas também acho importante reforçar certas posições, e é isso que está a ser feito, com tranquilidade".



Zé Carlos comentou também a recente contratação do guarda-redes Dani Figueira, oficializada pelo clube esta semana, considerando-o um bom reforço, proveniente do Estoril Praia.



“O Dani Figueira tem alguma experiência de I Liga. Eu conheço-o, já o conhecia antes, tanto pessoalmente como profissionalmente, portanto obviamente que ele vem para ajudar", referiu.



Questionado sobre a responsabilidade acrescida de envergar a braçadeira de capitão, após a saída do veterano Rúben Fernandes para o Farense, o defesa desvalorizou o peso simbólico do estatuto, reforçando o seu conhecimento do clube e da cidade.



“Obviamente que é uma responsabilidade muito grande envergar a braçadeira de capitão, mas eu sinto que estou preparado também. Para mim, é algo natural. Eu conheço bem a cidade, conheço bem o grupo, conheço o clube”, concluiu.