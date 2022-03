Zé Gomes é o quarto treinador da Académica na presente temporada

"A Associação Académica de Coimbra/OAF vem por este meio informar que Zé Gomes assume a partir de hoje o comando técnico da equipa principal até ao final da temporada", refere o clube em comunicado, que revela que a equipa técnica será formada por João Santos, Fábio Faria, Hugo Almeida, Pedro Borges e Marco Santos.



Zé Gomes, de 45 anos, fez grande parte da sua carreira como jogador ao serviço do Rio Ave. Já no cargo de treinador passou pelo Bragança e formação do Rio Ave.



O técnico chegou ao Académico de Viseu durante a época passada e manteve-se no clube até dezembro de 2021. O novo desafio é agora a Académica, que escolheu Zé Gomes para substituir Pedro Duarte no cargo.



Os 'estudantes' iniciaram a época sob orientação de Rui Borges, que saiu em setembro, tendo-lhe sucedido João Carlos Pereira, que também não resistiu aos maus resultados e apresentou a demissão.



Os 'estudantes' continuam como lanterna-vermelha da II Liga, com 14 pontos, a dois pontos do Varzim, 17.º e antepenúltimo, e a cinco do Sporting da Covilhã, no 16.º posto, que dá acesso ao 'play-off' de luta pela permanência.