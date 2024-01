Zequinha deixa Vitória de Setúbal e reforça Belenenses

O jogador, de 37 anos, alinhou em 15 dos 16 jogos realizados esta temporada pelos setubalenses, em todas as competições, onde marcou dois golos.



Zequinha junta-se assim a Tiago Ilori e Mica Silva, como reforço de inverno do Belenenses, equipa que anunciou recentemente a cedência do guarda-redes Daniel Azevedo ao Casa Pia, mantendo 50% dos direitos económicos do atleta, e do avançado Clé, que rumou aos cipriotas do AEZ Zakakiou, tendo os 'azuis' permanecido com 20% do passe do jogador.



“O polivalente avançado de 37 anos e 1,83m formado no Vitória FC, internacional português nos escalões jovens, regressa às competições profissionais para reforçar o emblema da Cruz de Cristo vindo do clube onde cumpriu grande parte da sua carreira desde a formação, somando igualmente passagens por FC Porto B, Tourizense, Penafiel, Gondomar, Gil Vicente, Olhanense, Fátima, Arouca e Nacional, para além de três temporadas jogadas na Grécia”, escreve o Belenenses na conta oficial que possui na rede social Facebook.



Zequinha deixa assim o líder da série D do Campeonato de Portugal, com 35 pontos, para reforçar o Belenenses, que divide o último lugar da II Liga com o Lank Vilaverdense, com 13, e que irá defrontar domingo, às 15:30, o FC Porto B, 11.º com 22, em jogo da 19.ª jornada.