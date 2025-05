Benfica afastado pelo Atlético nos quartos do nacional feminino de futsal

Um golo de Ana Ferreira ‘Popas’, a menos de cinco minutos do intervalo, selou o triunfo do conjunto de Alcântara, que já tinha vencido o primeiro encontro por 1-0, em casa.



Na fase regular, o Benfica foi primeiro, com 21 vitórias e apenas uma derrota, enquanto o Atlético acabou em oitavo, com sete triunfos, cinco empates e 10 desaires.



A formação ‘encarnada’ somou em 2023/24 o sétimo título seguido, e sétimo do seu palmarés, repetindo 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 - a prova não acabou em 2019/20, devido à pandemia da covid-19.