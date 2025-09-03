Benfica e Sporting discutem Supertaça masculina de futsal em Gondomar

Depois de ter impedido um inédito pentacampeonato ao rival lisboeta em 2024/25, ao reconquistar o título de campeão ao fim de seis anos, o Benfica reencontra o Sporting às 21:00 e procura o 10.º triunfo na Supertaça, que foi arrebatada 11 vezes pelos ‘leões’.



Os atuais detentores da Taça de Portugal não ganham a Supertaça desde 2022, tendo sido derrotados pelos ‘encarnados’ e pelo Sporting de Braga nos dois anos anteriores, mas têm cinco êxitos (2008, 2017, 2019, 2021 e 2022) em dérbis na prova inaugural da época frente ao clube da Luz, vitorioso por quatro ocasiões (2006, 2011, 2016 e 2023).



Às 18:00, três horas antes da 27.ª edição da Supertaça masculina, que vai ter em campo os seus dois emblemas mais titulados, Nun’Álvares e Benfica medem forças no evento feminino, no qual as ‘águias’ levam nove triunfos em 10 possíveis, oito de forma seguida.



O Benfica surge na condição de vencedor da Taça de Portugal, uma vez que falhou a conquista do octacampeonato em 2024/25, ao ser afastado pelo Atlético nos quartos de final dos play-offs, com o Nun’Álvares a ganhar um inédito título perante o Santa Luzia.



As fafenses nunca arrebataram a Supertaça feminina e vão tentar inverter as derrotas averbadas nas edições de 2021, 2022 e 2023 diante das lisboetas, cuja hegemonia na decisão inaugural da temporada apenas foi interrompida pelo Novasemente, em 2015.



