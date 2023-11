Benfica e Sporting no mesmo grupo da Liga dos Campeões de hóquei em patins

O campeão nacional Benfica e o Sporting, finalista vencido no campeonato, estão integrados no Grupo B, juntamente com os espanhóis do Reus e do Calafell, ditou o sorteio que decorreu na Casa do Desporto, no Porto.



Com sete equipas portuguesas na fase de grupos da prova, o Óquei de Barcelos é o único que não vai enfrentar um adversário luso, uma vez que ficou no Grupo A, com os espanhóis do FC Barcelona e do Liceo da Corunha, e os italianos do Forte dei Marmi.



No Grupo C, o FC Porto, atual campeão europeu, vai enfrentar o Sporting de Tomar, bem como os espanhóis do Lleida e os italianos do Trissino.



Já na ‘poule’ D, o Valongo, finalista vencido na época passada, vai jogar com a Oliveirense, os italianos do Lodi e os franceses do Saint Omer.



Os jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões de hóquei em patins vão começar em 30 de novembro, com as duas primeiras equipas de cada ‘poule’ a seguirem em frente na competição.