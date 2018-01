Benfica goleia Sporting e conquista Taça da Liga de futsal

Lusa 14 Jan, 2018, 16:51 / atualizado em 14 Jan, 2018, 17:15 | Futsal

Frente a uma formação que somava por vitórias os 28 jogos disputados em 2017/18, a equipa da Luz foi sempre a mais prática e eficaz durante a final, chegando a deter uma confortável e retumbante vantagem de 5-0, a cinco minutos do fim.



O ‘clássico' começou com muita emoção e a sensação de golo surgiu junto das duas balizas logo nos segundos iniciais.



O primeiro sinal de perigo foi dado pelo ala ‘leonino’ Pedro Cary, aos dois minutos, mas o remate forte saiu ao lado da baliza defendida pelo seguro Diego Roncaglio.



Mas, seriam as ‘águias' a inaugur o marcador com apenas três minutos cumpridos de jogo. Após roubo de bola, Bruno Coelho rematou de fora da área ao poste e o sempre oportuno Deives marcou na consequente recarga, surpreendendo o guarda-redes Marcão.



Aos 10 minutos, nova oportunidade de golo para o Sporting. A assistência é de Caio Japa, mas o ‘capitão’ João Matos não conseguiu chegar à bola para desfeitear Diego Roncaglio.



O Benfica aumentou a vantagem (2-0) aos 13 minutos, na sequência de um oportuno e certeiro remate de Fernandinho, o último reforço brasileiro dos ‘encarnados".



Os ‘leões’ tentaram chegar ao golo através de lances e remates repentinos do brasileiro Dieguinho, mas sem resultados práticos.



As ‘águias’ acumularam cinco faltas e, com a sexta, cometida sem necessidade por Bruno Coelho a meio campo, aos 18 minutos, ofereceram um livre direto ao Sporting, mas Diogo foi contrariado por Cristiano, que entrou para defender o castigo máximo.



A perder por dois golos, o Sporting entrou com grande agressividade e ousadia atacante no início da segunda parte.



Num jogo disputado em elevado ritmo, Deives falhou o 3-0 na ‘cara’ de Marcão, e, depois, Dieguinho isolou-se e disparou ao lado da baliza ‘encarnada', onde continuou a brilhar Diego Roncaglio.



Sempre a espreitar o contra-ataque, a turma da Luz desperdiçou um golo aos 30 minutos, com o ‘capitão’ Bruno Coelho a isolar-se e a rematar para fora.



Aos 32 minutos, Robinho recuperou uma bola no meio-campo sportinguista e disparou com êxito para o fundo da baliza ‘leonina’ e, no minuto seguinte, foi a vez de Fábio Cecílio fazer o 4-0, num oportuno e eficaz remate de fora, numa altura em que o Sporting jogava já com Merlim como guarda-redes avançado.



O Sporting continuou a jogar no risco e o Benfica a acumular ocasiões de golo de baliza a baliza, até que, aos 36 minutos, Fernandinho ‘bisou’, apontando o quinto dos ‘encarnados’.



Na parte final, e com tudo definido, a formação da Luz ‘facilitou’ e o Sporting marcou dois golos, por Dieguinho e Divanei, mas sem colocar em perigo o triunfo das ‘águias’.