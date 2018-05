Benfica inicia defesa do troféu frente ao Burinhosa

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Mai, 2018, 10:04 / atualizado em 08 Mai, 2018, 10:04 | Futsal

Os encarnados lideram o historial de conquistas na competição, com sete vitórias, depois de na época passada terem vencido, no mesmo pavilhão, o Burinhosa por 5-1, e tentam agora erguer o troféu pela segunda vez consecutiva, feito conseguido apenas pela Fundação Jorge Antunes, nas épocas 2000/01 e 2001/02.



Nos "quartos" do ano passado, as "águias" eliminaram o São João, por 5-0, e nas meias-finais encontraram o rival Sporting, vencendo nas grandes penalidades (3-2), depois de empatarem 3-3, enquanto o Burinhosa venceu o Modicus (8-5) e bateu o Viseu 2001 nos penáltis (3-1), num jogo que terminou empatado 5-5.



Por seu lado, os "leões", bicampeões nacionais, terminaram a fase regular da temporada no primeiro lugar da tabela e estreiam-se frente ao Fundão, emblema que garantiu também a presença no "play-off" do campeonato e que já ergueu a Taça nacional em 2013/2014.



Duas destas quatro equipas vão encontrar-se nas meias-finais, com um sempre intenso Benfica-Sporting em perspetiva, enquanto as restantes equipas dos "quartos" batalham entre si para um lugar na final de domingo, começando com os duelos Braga/AAUM-Modicus e Farense-Fabril.



Nestes dois confrontos, encontram-se equipas com sortes distintas, a formação bracarense e os sandinenses almejavam e confirmaram a presença na fase final do campeonato, enquanto o Fabril foi despromovido à segunda divisão e o Farense não conseguiu a subida ao principal escalão português, saindo derrotado, no último encontro da época, pelo Eléctrico que "carimbou" a presença na I Liga.

Domínio encarnado no feminino

No quadro da "final-four" feminina, Vermoim e Novasemente encontram-se no primeiro encontro de sábado, às 17h00, abrindo caminho para o clássico Benfica-Sporting, às 19h30, sendo as encarnadas detentoras do troféu e já com três no palmarés, em quatro anos de competição.



O Benfica é líder no campeonato, com 27 pontos, seguido de perto por Novasemente (25) e Sporting (24), equipa diante da qual sofreu as únicas derrotas, enquanto Vermoim ocupa o quarto posto, com 18 pontos.