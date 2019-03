Benfica nas `meias` da Taça de Portugal de futsal, ao bater Quinta dos Lombos

Lusa Comentários 28 Mar, 2019, 22:19 | Futsal

Domínio amplo do Benfica, numa primeira parte em que criou múltiplas ocasiões para chegar ao intervalo com um resultado mais confortável, o que não aconteceu devido ao guarda-redes Paulinho, que foi mantendo a eliminatória em aberto.



Os ‘encarnados’, líderes do campeonato, inauguraram o marcador ao terceiro minuto, num remate cruzado da direita da Raul Campos, e pareciam partir para uma vitória tranquila, face ao sétimo da tabela, mas esse cenário não se confirmou.



Mesmo a perder, a Quinta dos Lombos pouco arriscou e nunca incomodando Roncaglio, mas teve no guarda-redes Paulinho a grande figura, com sucessivas defesas, que mantiveram a diferença mínima no marcador até a intervalo.



No início da segunda parte, o Benfica foi, porém, mais eficaz, com Fits a marcar o segundo, de calcanhar, logo aos 22 minutos, para, dois volvidos, André Coelho apontar o terceiro, o que obrigou a Quinta dos Lombos a arriscar mais.



Estreante em fases finais da Taça de Portugal, a Quinta dos Lombos foi à procura do golo, dividindo mais a posse de bola, e optando por jogar com guarda-redes avançado, função primeiro ocupada por Fã e depois por Gonçalo Sobral.



Raul Campos, entretanto, aproveitou para ‘bisar’, a passe de Fits (29 minutos), antes de Ivo Oliveira o tento de honra do conjunto de Carcavelos (36).



A segunda meia-final vai, assim, opor no sábado, às 18h00, o Benfica ao Fundão.