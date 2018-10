Benfica vence na Bélgica para a Liga dos Campeões de futsal

Lusa Comentários 03 Out, 2018, 21:59 | Futsal

Apresentando um cinco inicial composto por Roncaglio, Tolrà, Bruno Coelho, Robinho e Fernandinho, o Benfica contou muito também com os talentos de Fits e André Coelho, ambos a `bisar` em Halle, no pavilhão da equipa anfritriã deste quadrangular, que conta também com o Barcelona, de Espanha, e o Kremlin-Bicêtre United, de França.

O 1-0 para os `encarnados` apareceu logo aos seis minutos, marcado por Fits. O pivôt recebeu de Robinho, rodou e `disparou` de pé esquerdo para a baliza.

Quase sempre com ascendente do Benfica, atingiu-se o intervalo com vantagem tangencial.

A segunda parte começou praticamente com o segundo das `águias`, apontado aos 22 - Robinho, na marcação de um livre, faz um passe curto para o remate poderoso de André Coelho.

Diogo, de remate colocado, reduziu, aos 25, e logo no minuto seguinte Bruno Coelho voltou a fixar a vantagem em dois golos: atirou colocadíssimo, depois de Robinho tocar para o lado, curto, na cobrança de livre.

Se ainda havia dúvidas quanto à vitória `encarnada`, terão ficadas dissipadas no minuto 31, de novo por André Coelho. Raúl Campos rematu de longe e André Coelho, com um toque subtil, desviou a bola para as redes.

No minuto 33, houve dois golos, um para cada lado, elevando o marcador para 2-5. Primeiro, foi Alessandro Patias, para os belgas, e imediatamente a seguir Fits bisou na partida.

Ainda houve tempo para um lance infeliz de Bruno Coelho, aos 36 minutos, que redundou em autogolo.

Esta primeira fase da Liga dos Campeões de futsal conta com 32 equipas divididas por quatro grupos de quatro equipas, com os três primeiros classificados de cada grupo a apurarem-se para a Ronda de Elite.