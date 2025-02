Benfica vence Torreense na Taça da Liga de futsal

A formação de Torres Vedras até entrou melhor no desafio, com um golo de Rabisco nos segundos iniciais, a que o Benfica, mais dominador, respondeu de pronto com os tentos de Chiskala, Jacaré, Afonso Jesus, que "bisou".



No segundo tempo, Tiago Correia ainda reduziu para os torreenses, mas Raul Moreira e Arthur, de grande penalidade, confirmaram o triunfo do conjunto da Luz.



Com este triunfo das "águias" haverá dérbi lisboeta numa das meias-finais da competição, com o Benfica e enfrentar o Sporting, que, no outro desafio dos quartos de final, eliminou o Fundão.



O Benfica volta jogar este sábado, discutindo a passagem à final desta Taça da Liga de futsal frente ao Sporting. Na outra meia-final, também sábado, defrontam-se Caxinas e Quinta dos Lombos.