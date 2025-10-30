Benfica volta a golear e assegura oitavos da Champions de futsal

No Tal-Qroqq University Sports Hall, em Gzira, o campeão português já vencia ao intervalo por 4-0, com golos de Silvestre (dois minutos), Arthur (sete), Carlos Monteiro (18) e Jacaré (20).



Na segunda parte, Afonso Jesus, aos 24 minutos, e Kutchy, aos 36, reforçaram o domínio do Benfica, com Vargas, em cima dos 40, a reduzir para o rival da Letónia.



Na primeira ronda, os ‘encarnados’ já tinham vencido os sérvios do Loznica-Grad, por 9-0.



O Benfica passou assim a somar seis pontos no Grupo 3 e fecha a Ronda Principal no sábado, na terceira e última jornada, no duelo com os anfitriões malteses do Luxol St. Andrews.



Na Ronda Principal, em que também está o Sporting, os três primeiros de cada um dos agrupamentos segue para os oitavos de final, com sorteio a realizar-se em 06 de novembro e os jogos em 24 de novembro e 06 de dezembro.



Os ’quartos’ realizam-se igualmente em duas mãos, em 23 de fevereiro e 06 de março de 2026, com os vencedores a rumarem à ‘final four’, em 07 ou 08 ou em 09 ou 10 de maio.

