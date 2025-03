Bernardo Paçó quer fechar qualificação para Europeu de futsal com duas vitórias

“O objetivo é conquistar mais seis pontos, isso está bem ciente na cabeça de todos nós. Apesar de já estarmos apurados para o Europeu, para nós isso não conta e queremos fechar a qualificação com mais duas vitórias”, assinalou Bernardo Paçó, em declarações divulgadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



A seleção portuguesa já assegurou o primeiro lugar do Grupo 7 da Ronda Principal de qualificação para o Europeu de 2026, que se vai realizar na Lituânia e na Letónia, com quatro vitórias em igual número de encontros, totalizando 12 pontos, seguida dos Países Baixos (cinco), Andorra (três) e Macedónia do Norte (um).



“Andorra é um adversário muito irreverente, gosta muito de apostar nos ataques rápidos e nas transições ofensivas. Temos de estar bem focados no nosso jogo, principalmente com bola, isto porque sabemos que se perdermos a bola, e não estivermos bem posicionados, a intenção deles é correr e dar tudo no contra-ataque”, advertiu Bernardo Paçó.



Portugal recebe Andorra na sexta-feira, a partir das 19:00, no Pavilhão Multiusos de Paredes, encerrando a participação na fase de apuramento em Amesterdão, nos Países Baixos, em 12 de março, em partida com início às 19:30 locais (18:30 em Lisboa).



“Quanto aos Países Baixos, é uma seleção que já conhecemos bem, costuma estar nos grandes palcos e tem jogadores mais conhecidos e com muita qualidade individual. Têm uma boa organização ofensiva”, observou o guarda-redes do Sporting, de 25 anos.



Bernardo Paçó defendeu estar a atravessar “um bom momento de forma” e a demonstrar evolução profissional: “Sinto que estou mais maduro e agora é continuar, ter a cabeça no sítio certo e com os pés bem assentes na terra”, sustentou.



No domingo, a lista de convocados pelo selecionador Jorge Braz foi reduzida de 16 para 15 jogadores, depois da dispensa de Tomás Paço, fixo do Sporting, devido a uma lesão no pé esquerdo.



Lista dos 15 jogadores convocados:



- Guarda-redes: Edu (Múrcia, Esp), Bernardo Paçó (Sporting) e Diogo Basílio (Eléctrico).



- Fixos: João Matos (Sporting), Tiago Sousa (Sporting de Braga) e André Coelho (Benfica).



- Fixo/Ala: Afonso (Benfica) e Diogo Santos (Sporting).



- Alas: Pany Varela (Al Nassr, Ara), Bruno Coelho (RFS Futsal, Let), Lúcio Rocha (Benfica), Tiago Macedo (Córdoba, Esp) e Carlos Monteiro (Benfica).



- Pivô: Neves (Sporting de Braga) e Pedro Santos (Leões Porto Salvo)