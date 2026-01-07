Carolina Pedreira eleita a melhor jovem jogadora de futsal do mundo

Carolina Pedreira, de 23 anos e que em dezembro foi vice-campeã mundial na primeira edição do campeonato feminino, disputado em Manila, nas Filipinas, joga há três épocas em Espanha e atualmente na equipa do Poio Pescamar.



O Futsal Planet divulgou hoje também os vencedores de melhor jogador e jogadora do mundo, prémios atribuídos aos brasileiros Fabinho e Emilly, categorias nas quais os portugueses Zicky e Lídia Moreira também estavam entre os nomeados.



Outras nomeações eram as de Ana Catarina Pereira, já vencedora por quatro vezes, para melhor guarda-redes do mundo, e de Renato Almeida e Rodrigo Monteiro para melhor jovem, mas com as distinções de 2025 a serem atribuídas à brasileira Ana Carolina e ao uruguaio Franco Duque.



O Futsal Planet ainda divulgará mais prémios, com Portugal a ter também entre os nomeados o selecionador Luís Conceição, a equipa de sub-19 masculina, o selecionador masculino de sub-19 e a seleção feminina.

