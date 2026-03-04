Cassiano Klein deseja eliminar Sporting e sonhar com a vitória “mais importante”

“Não preciso de vencer este duelo para admirar estes jogadores. Não foi simples fazer o que fizemos na época passada, e este ano estamos a competir muito bem. Não posso ser injusto e dizer no final do jogo que somos fantásticos se vencermos ou que não somos se perdermos. Honestamente, para mim, seria talvez a vitória mais importante da minha vida. Se pudesse, eu trocaria tudo por isto. Este clube e estes jogadores merecem”, expressou o brasileiro, em declarações aos jornalistas.



O Benfica parte à frente para a segunda mão dos quartos de final, após um triunfo caseiro no primeiro jogo diante do ‘eterno’ rival lisboeta, por 4-3, 'selado' através de um golo no derradeiro segundo e após ter estado por três vezes em desvantagem.



“A parte mental vem do trabalho árduo todos os dias. Sem ação, as coisas não vão resultar. Vamos todos os dias para o campo procurar fazer o melhor. Através disso, estamos a competir muito forte. Sabemos o adversário que temos pela frente, nós temos o máximo respeito, e teremos de jogar com intensidade muito alta”, vincou.



Nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social, Afonso Jesus não esteve no pavilhão da Luz a treinar com os restantes companheiros e está em dúvida para o duelo, para o qual Cassiano Klein tenta sempre trazer “uma estratégia diferente”.



“Um erro que, por vezes, as equipas cometem é olhar para o resultado. Estando a perder ou a ganhar, não posso mudar a maneira de jogar. Temos de ter identidade e clareza, mas isso não é fácil criar. Temos de jogar os 40 minutos sem olhar para o resultado, só quando faltarem alguns segundos. Durante o jogo, temos de ter uma identidade. As duas equipas têm-na, talvez por isso seja tão equilibrado”, realçou.



Sporting e Benfica defrontam-se na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futsal, na sexta-feira, às 20:00, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



