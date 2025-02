O Caxinas garantiu o apuramento para as meias-finais da Taça da Liga de futsal, depois de vencer, por 4-2, o Leões de Porto Salvo, numa decisão nas grandes penalidades, após um empate 1-1 no final do tempo regulamentar.

A equipa vila-condense adiantou-se no marcador por Martín Dorda, aos dois minutos, tendo o Leões de Porto Salvo resgatado o empate, aos 29, por Ruan Silvestre, precipitando a decisão por penáltis, onde o guarda-redes caxineiro Rui Pedro esteve em destaque, ao fazer duas defesas.



Com este sucesso nos quartos de final da competição, o Caxinas vai defrontar, na ronda seguinte da prova, o vencedor do embate entre Sporting de Braga e Quinta dos Lombos, que jogam também esta quarta-feira.