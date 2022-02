Chegaram a casa os bicampeões da Europa de futsal

Portugal fez ontem história no futsal ao tornar-se na segunda seleção a conseguir dois títulos europeus consecutivos, depois da Espanha em 2007. É um registo notável da equipa nacional, que não perde um jogo oficial desde 2016, contando nestes últimos anos com dois títulos europeus e um título mundial.A vitória deste fim de semana é mais um marco para os portugueses, que viraram uma final em que a equipa das quinas esteve a perder por 2-0. André Coelho, com dois golos, aos 27 e 32 minutos, e Pany Varela, aos 40, consumaram uma reviravolta iniciada ainda na primeira parte, aos 19 minutos, por Tomás Paçó, depois de a Rússia se ter adiantado por Sokolov, aos 10, e Afanasyev, aos 13.A equipa das quinas arrebatou o título europeu pela segunda vez consecutiva, depois do triunfo na Eslovénia, em 2018, na sua terceira final, à qual chegou com o estatuto de campeão do mundo, que conquistou em 2021, na Lituânia.





Adeptos receberam seleção em festa





Cerca de uma centena de adeptos esteve presente no aeroporto de Lisboa para receber a seleção. Após aterrar na pista do aeroporto Humberto Delgado, o capitão João Matos deixou as instalações erguendo o troféu continental que depois passou para o selecionador Jorge Braz, antes de circular por grande parte dos jogadores e se aproximar dos presentes.



"É extraordinário ter tocado o céu e regressar à realidade. Foi um feito extraordinário. Estamos de parabéns pelo que fizemos", afirmou João Matos, em declarações aos jornalistas.



A equipa nacional está a ser recebida pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa em Belém.