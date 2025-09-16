Diogo Santos elogia Croácia antes dos jogos de preparação para Europeu de futsal

"É uma equipa muito agressiva, fizeram uma qualificação para o Euro limpinha como nós, venceram todos os jogos e conquistaram 18 pontos. Vão ser dois bons testes para continuar a afinar os processos e chegarmos ao Europeu na melhor forma possível", lançou o atleta de 22 anos, em declarações reproduzidas pelos meios da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Os comandados de Jorge Braz iniciaram a concentração no domingo e cumprem hoje, tal como na véspera, uma dupla sessão de treinos na FPF Arena Portugal, em Oeiras, no âmbito do estágio de preparação que contempla dois jogos com a Croácia, em Vila do Conde.



"Ontem [segunda-feira] foi um dia mais de recuperação, tendo em conta que tivemos jogo nos clubes no domingo. Agora estamos focados na seleção nacional, já ligámos o 'chip', e estamos mais unidos que nunca. Já nos conhecemos há muito tempo, somos uma autêntica família, toda a gente procura ajudar o companheiro do lado. É sempre bom estarmos todos juntos", vincou Diogo Santos.



Questionado sobre os seus objetivos, o ala garantiu que pretende "estar em todos os estágios e continuar a merecer a confiança do mister Jorge Braz".



A fechar, o jogador que pertence aos quadros do Sporting deixou um apelo para os jogos em Vila do Conde: "os portugueses dão sempre um apoio incrível, já nos habituaram a jogar com pavilhões cheios e desta vez não será diferente, certamente".



Este é o primeiro estágio da seleção de preparação para o próximo Campeonato da Europa, que se disputa na Letónia, Lituânia e Eslovénia, entre 20 de janeiro e 07 de fevereiro de 2026.