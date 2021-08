Eduardo Sousa fala numa primeira semana de trabalho "dura" na seleção de futsal

“É uma semana dura. Nós chegámos de férias. Tivemos um, dois meses de férias, dependendo dos jogadores, e o início é sempre difícil. Temos de apanhar novamente o ritmo. Agora estamos focados na preparação. Temos de nos focar naquilo que são os jogos da fase de grupos do Mundial. Preparar bem o corpo e apanhar esse ritmo que faz falta”, afirmou Eduardo Sousa, mais conhecido como Edu, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol.



O guarda-redes dos espanhóis do Viña Valdepeñas tem oito internacionalizações por Portugal e é um dos 16 jogadores convocados pelo selecionador Jorge Braz que estão a estagiar em Rio Maior, na preparação para o Mundial de futsal, que decorrerá entre 12 de setembro e 03 de outubro.



“Estou muito agradecido por isso, mas também trabalho para isso todos os dias. Este foi mais um ano em que estive nomeado entre os três melhores guarda-redes em Espanha. Isso diz tudo do meu trabalho no dia a dia. Tento fazer o meu melhor para chegar ao melhor patamar com a minha equipa. Se isso correr bem já sei que vou ter a porta da seleção aberta”, confessou o jogador, de 24 anos.



A seleção trabalhará em Rio Maior até 21 de agosto e em Viseu, de 22 de agosto a 05 de setembro, em estágios que incluem sete jogos, frente a Japão, Venezuela, Angola, Uzbequistão, Costa Rica e Paraguai (duas vezes).



“A nossa ideia é preparar o Mundial da melhor maneira possível. Tentar que todos os jogadores deem o seu máximo para ajudar a seleção e dificultar as escolhas do selecionador. Sabemos que vão ser jogos difíceis, porque temos muitos treinos e vamos estar com as pernas cansadas. Não podemos olhar muito para estes jogos, nem para os resultados, porque o nosso objetivo é preparar o Mundial”, referiu.



No próximo Campeonato do Mundo, Portugal integra o grupo C, defrontando a Tailândia em 13 de setembro, Ilhas Salomão em 16 e Marrocos em 19, com os dois primeiros jogos agendados para Kaunas, e o último em Klaipeda.